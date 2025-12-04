Fuoripista a Gres art un fine settimana dedicato ai più piccoli

L’APPUNTAMENTO. Sabato 6 e domenica 7 dicembre, due laboratori per esplorare e approfondire i temi della mostra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fuoripista, a Gres art un fine settimana dedicato ai più piccoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, Gres Art 671 presenta Fuoripista, una mostra che attraversa arte, design, architettura e ricerca, esplorando il mondo della montagna e dello sport invernale da prospettive storiche e contempo - facebook.com Vai su Facebook

Fuoripista, a Gres art un fine settimana dedicato ai più piccoli - Sabato 6 e domenica 7 dicembre, due laboratori per esplorare e approfondire i temi della mostra. Riporta ecodibergamo.it

Fuoripista: arte, sport e inverno, Bergamo - Dall'universo cult di Wes Anderson all'obiettivo senza tempo di Cecil Beaton, fino al design inconfondibile di Vico Magistretti. Si legge su living.corriere.it

Un percorso «Fuoripista» racconta la montagna e gli sport invernali a gers art 671 - Fino all’8 febbraio 2026 nello spazio espositivo orobico, una mostra con oltre 30 opere di artisti diversi che riesce a mostrare la montagna e lo sport da un lato molto originale. Come scrive ecodibergamo.it

Al gres Art 671 la mostra Fuoripista - Disegni sul ghiaccio incisi dai pattini, donne indigene sulle vette boliviane, i rumori malinconici di un ghiacciaio che si scioglie, il bosco esplorato dagli occhi di un atleta paralimpico. bergamonews.it scrive

«Fuoripista», la mostra a gres art 671: sguardi diversi per celebrare arte e sport - Delle Olimpiadi di Milano e Cortina si è già detto molto: dall’investimento al ritorno economico atteso, dalle infrastrutture da realizzare al consumo di suolo, senza dimenticare l’aspetto agonistico. Riporta bergamo.corriere.it

Fuoripista, la mostra che ci immerge nell’arte, nello sport e nell’inverno - Dal 12 novembre all’8 febbraio il gres art 671 di Bergamo ospiterà un’esposizione dedicata all’unione tra sport invernali e arte Disegni sul ghiaccio incisi dai pattini, donne indigene sulle vette ... Da bergamonews.it