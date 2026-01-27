Approccio soft e zero dogmi il metodo Spalletti fa rinascere la Juve
L’approccio di Spalletti alla Juventus si basa su metodi soft e senza dogmi, puntando a valorizzare le risorse esistenti. La sua strategia mira a rinascere attraverso un metodo equilibrato, senza rivoluzioni radicali, ma con attenzione alle potenzialità della squadra. Un progetto che privilegia la gradualità e l’efficacia, con l’obiettivo di ottenere risultati sostenibili nel rispetto del patrimonio juventino.
In attesa di scoprire se riuscirà a centrare l’obiettivo del club, ossia il quarto posto, Luciano Spalletti ha già svolto un gran lavoro trasformando la Juve in una squadra seria, logica, quadrata. I limiti tecnici restano evidenti e precludono sogni di gloria, ma l’allenatore ha saputo razionalizzare le risorse: il rendimento di Locatelli, mai così a suo agio, nasce da un gioco in cui a lui spetta gestire le connessioni, compito che svolge benissimo. Il calendario ha dato una mano a Spalletti, che pure ha perso punti preziosi con Fiorentina, Lecce e Cagliari. La crescita complessiva, però, è evidente e accende i fari su ciò che interessa di più ai tifosi: una ritrovata competitività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
