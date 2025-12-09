Faenza approccio soft | Prenderò provvedimenti

Dopo la sconfitta in casa della Virtus Imola, Faenza affronta una fase di riflessione. L’approccio negativo alle trasferte rappresenta uno dei principali ostacoli per la Tema Sinergie, evidenziato dall’ultimo risultato. Il tecnico ha annunciato che prenderà provvedimenti per migliorare la situazione e cambiare rotta nelle prossime uscite.

Così non va. La sconfitta in casa della Virtus Imola ha evidenziato uno dei grandi problemi della Tema Sinergie ovvero l'approccio negativo alle gare in trasferta. Era già accaduto con Casoria, Quarrata e Chiusi e lo stesso copione è andato in scena al Pala Ruggi dove Faenza ha lasciato due punti d'oro. Un passo falso ancora più pesante se si pensa che le dirette concorrenti per il sesto posto (le prime cinque sono già andate in fuga) hanno tutte perso. Visto che la squadra ha qualità, il problema è mentale. "La Virtus Imola in casa ha reso la vita difficile a molte squadre– analizza coach Lorenzo Pansa – ma noi abbiamo prodotto un linguaggio del corpo assolutamente inaccettabile ed è difficile parlare di pallacanestro quando si è insufficienti sotto questo aspetto e non si ha energia.