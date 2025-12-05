D’Agostino analizza la differenza tra Conte e Spalletti in vista di Napoli Juve | Uno più diretto l’altro la fa più romanzata L’approccio è completamente diverso

D’Agostino analizza la differenza che sta nel metodo: Conte batte i pugni per i giocatori. Spalletti è più romanzato. Il mercato è la chiave di lettura per Napoli. Gaetano D’Agostino, ex centrocampista, ha provato a fare un paragone tra i tecnici che si incroceranno in Napoli – Juventus domenica sera. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, D’Agostino ha individuato due aspetti caratteriali diversi in Luciano Spalletti e Antonio Conte. Conte è l’allenatore diretto: batte i pugni e parla in modo chiaro alla dirigenza. La sua richiesta è di mercati importanti, una strategia necessaria per tenere l’asticella alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - D’Agostino analizza la differenza tra Conte e Spalletti in vista di Napoli Juve: «Uno più diretto, l’altro la fa più romanzata». L’approccio è completamente diverso

