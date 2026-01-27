Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista del Borussia Dortmund

In vista della prossima partita contro il Borussia Dortmund, l’Inter si sta concentrando sulla rifinitura degli allenamenti ad Appiano Gentile. La squadra lavora per ottimizzare la condizione fisica e prepararsi al meglio, considerando eventuali assenze e recuperi importanti. Restano aggiornamenti sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero, fondamentali per la strategia di gara.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo

