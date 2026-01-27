Anziana trovata in fin di vita in casa ad Ancona arrestata la badante per tentato omicidio

Un’anziana di 83 anni è stata trovata in condizioni critiche nella sua abitazione ad Ancona. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre la badante è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’indagine è ancora in corso per chiarire i motivi di quanto accaduto.

Una donna di 83 anni è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata trovata in fin di vita in casa ad Ancona. La badante 60enne aveva raccontato di una caduta in casa, ma la sua versione non ha convinto i carabinieri che hanno invece accertato che l'anziana aveva ricevuto un colpo in testa. La donna è stata arrestata per tentato omicidio.

