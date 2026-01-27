Anziana di 83 anni in gravissime condizioni | È caduta Sospetti sulla badante che viene arrestata

Un incidente domestico ha coinvolto un’anziana di 83 anni, rimasta gravemente ferita alla testa. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona in condizioni critiche. Sospetti sono stati rivolti alla badante, che è stata arrestata nell’ambito delle indagini. La vicenda solleva attenzione sulla sicurezza in ambito familiare e sulla tutela delle persone più vulnerabili.

Una donna di 83 anni è rimasta ferita alla testa mentre si trovava in casa e ora è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Torrette di Ancona. Il sospetto di chi indaga è che l'anziana sia stata aggredita. Come riportano i quotidiani locali, i carabinieri hanno infatti arrestato la.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

