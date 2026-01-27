Antonella Elia e i due figli persi il racconto è drammatico e carico di dolore | ecco le sue parole disperate
Antonella Elia condivide il dolore per la perdita dei suoi figli, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita. In questo racconto, emerge come alcune ferite siano difficili da rimarginare e come il ricordo di scelte passate possa continuare a influenzare il presente, lasciando un’impronta indelebile nella memoria.
Ci sono ferite che il tempo non riesce a rimarginare, scelte che restano incise nella memoria e continuano a pesare anche a distanza di decenni. Antonella Elia ha deciso di raccontare una delle pagine più dolorose della sua vita, aprendo il cuore davanti alle telecamere e mettendo a nudo un rimpianto che non l’ha mai abbandonata. Un racconto intimo, duro, attraversato dal senso di colpa e dalla consapevolezza di ciò che, a suo dire, non potrà più essere recuperato. L’aborto di Antonella Elia, la scelta che non si è mai perdonata. Ospite a La volta buona, Antonella Elia ha ricordato una decisione presa quando aveva 26 anni, che ancora oggi definisce come il più grande errore della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Antonella Elia: Non mi perdonerò mai per aver abortito, è stato egoismo mostruoso; Antonella Elia: Ho abortito, non me lo perdonerò mai. Quando volevo un figlio, l'ho perso: è il karma
Non c’è perdono. Il karma mi ha punita: Antonella Elia si confessa sull’aborto in TVAntonella Elia si confessa a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo: il dolore per l'aborto e la maternità mancata. donnaglamour.it
La Volta Buona, pagelle 26 gennaio: minacce contro Alice De André (8), il vuoto dentro di Antonella Elia (0)Una puntata molto ricca di contenuti, con Caterina Balivo che ha dovuto fare i conti anche con le dichiarazioni problematiche di Antonella Elia ... dilei.it
Leggo. . Antonella Elia sceglie di raccontare un capitolo doloroso della sua vita, parlando per la prima volta in modo diretto dell’aborto vissuto a 26 anni. Un racconto carico di senso di colpa, riflessione morale e sofferenza personale, una macchia di cui oggi s - facebook.com facebook
