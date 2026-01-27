Antonella Elia e i due figli persi il racconto è drammatico e carico di dolore | ecco le sue parole disperate

Antonella Elia condivide il dolore per la perdita dei suoi figli, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita. In questo racconto, emerge come alcune ferite siano difficili da rimarginare e come il ricordo di scelte passate possa continuare a influenzare il presente, lasciando un’impronta indelebile nella memoria.

Ci sono ferite che il tempo non riesce a rimarginare, scelte che restano incise nella memoria e continuano a pesare anche a distanza di decenni. Antonella Elia ha deciso di raccontare una delle pagine più dolorose della sua vita, aprendo il cuore davanti alle telecamere e mettendo a nudo un rimpianto che non l’ha mai abbandonata. Un racconto intimo, duro, attraversato dal senso di colpa e dalla consapevolezza di ciò che, a suo dire, non potrà più essere recuperato. L’aborto di Antonella Elia, la scelta che non si è mai perdonata. Ospite a La volta buona, Antonella Elia ha ricordato una decisione presa quando aveva 26 anni, che ancora oggi definisce come il più grande errore della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

