Valeria Marini querela Antonella Elia per diffamazione | Profondamente offesa per le sue parole a BellaMa'

Valeria Marini ha annunciato di aver querelato Antonella Elia per diffamazione, a seguito delle dichiarazioni fatte nel programma BellaMa’. La rivalità tra le due showgirl si approfondisce, con Marini che si sente profondamente offesa dalle parole di Elia. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra le due figure pubbliche, evidenziando come le dispute mediatiche possano evolversi in azioni legali.

Nuovo capitolo nella storica rivalità tra le due showgirl. Ospite a Storie al bivio, Valeria Marini ha annunciato di aver depositato una querela per diffamazione contro Antonella Elia dopo le sue dichiarazioni nel programma BellaMa'. Di lei, la showgirl aveva detto: "Ha una personalità di m***a". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valeria Marini: «Antonella Elia mi ha offeso, l'ho querelata per diffamazione. Sono innamorata, lui a Natale mi ha regalato un iPhone» - È la stessa showgirl a rivelarlo a Monica Setta nella puntata di 'Storie al bivio' in onda sabato 17 gennaio alle 15. leggo.it