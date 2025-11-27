Balivo incalza Antonella Elia dopo le sue nozze annullate | Due mesi fa eri innamorata mi hai presa in giro?

Gelo nello studio de La Volta Buona tra Caterina Balivo e Antonella Elia. La conduttrice ha chiesto spiegazioni all'ex soubrette dopo la sua decisione improvvisa di annullare le nozze con Pietro Delle Piane: "A settembre eri qui in studio con lui ed eri innamorata, mi avete preso in giro?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

