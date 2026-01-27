Antisemitismo oggi il testo

L’antisemitismo rappresenta un tema di attualità e di crescente attenzione. È importante comprendere le questioni legali e le definizioni adottate, per affrontare in modo efficace le sfide che questa problematica pone alla società contemporanea. Un’analisi chiara e precisa può contribuire a migliorare la consapevolezza e le azioni di contrasto.

La strada è segnata. I problemi anche. Primo: le eventuali sanzioni penali. Secondo: la definizione di antisemitismo. La prima è la condizione per l'approvazione a larga maggioranza, se non all'unanimità, di una legge contro l'antisemitismo. La seconda, invece, è la questione destinata a mettere in difficoltà il Pd al momento dell'approvazione del testo. Oggi, Giorno della Memoria della Shoah nella ricorrenza della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata rossa, sarà adottato alla Commissione affari Costituzionali del Senato il testo base per la legge a partire da quelli presentati dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo e da Ivan Scalfarotto di Italia viva, nessuno dei quali prevede sanzioni di sorta.

