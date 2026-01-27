Anguillara parlano i parenti di Carlomagno | Non è colpa dei genitori se il figlio è così

I parenti di Claudio Carlomagno difendono il loro familiare, dicendo che non è colpa dei genitori se il figlio ha fatto quello che ha fatto. La vicenda ha sconvolto Anguillara, tra dolore e incredulità. La comunità si interroga su come si è arrivati a questa tragedia, mentre gli investigatori continuano a seguire tutte le piste. La famiglia chiede rispetto e privacy in un momento così difficile.

Un racconto carico di dolore, sgomento e incredulità accompagna gli ultimi sviluppi del caso legato alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo. A parlare è una donna, moglie del nipote della coppia, tra le prime persone ad arrivare nella loro abitazione di Anguillara Sabazia dopo la tragedia. Secondo la sua testimonianza, l'allarme sarebbe scattato dopo il ritrovamento di una lettera. «La mamma di Claudio aveva detto che non riusciva a sentirli al telefono – racconta –. Poi è stato trovato quel messaggio e mio marito ha capito che c'era qualcosa di grave.

