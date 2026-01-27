L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno ha confermato l’asfissia come causa della loro morte. La notizia si inserisce nel contesto giudiziario relativo al femminicidio di Federica Toruzllo ad Anguillara Sabazia, con un’udienza prevista per l’affidamento del figlio. Questo evento rappresenta un ulteriore passaggio nel caso giudiziario che coinvolge la famiglia Carlomagno.

L’autopsia ha confermato le cause della morte di Maria e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Toruzllo ad Anguillara Sabazia. I primi risultati dell’esame medico-legale indicano che i due coniugi sono morti per asfissia da impiccagione. L’autopsia è stata eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma e, come previsto dalla prassi, sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici. I corpi erano stati trovati nel tardo pomeriggio di sabato all’interno della villetta di famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Autopsia sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno conferma l’asfissia, mercoledì udienza per l’affidamento del figlio

In questo articolo si approfondiscono i recenti sviluppi sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta ad Anguillara Sabazia.

Domani si terrà al tribunale di Roma l’udienza per l’affidamento del bambino di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, coinvolti in una vicenda familiare di recente cronaca.

