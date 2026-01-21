Claudio Carlomagno ha ucciso Federica Torzullo per non perdere l' affidamento del figlio dubbi sul movente

Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso Federica Torzullo, motivato dalla preoccupazione di perdere l’affidamento del loro figlio. La vicenda solleva dubbi sul reale movente e sulle circostanze che hanno portato a un gesto così grave. La notizia rimane al centro dell’attenzione, evidenziando la complessità di una vicenda familiare difficile e le conseguenze di tensioni protratte nel tempo.

È arrivata la confessione di Claudio Carlomagno che si è incolpato dell’assassinio di sua moglie Federica Torzullo. Detenuto nel carcere di Civitavecchia, l’uomo ha spiegato di aver commesso il delitto “per non perdere l’affidamento del figlio” e ha spiegato dove ha posto l’arma con cui ha ucciso sua moglie e cosa ne ha fatto del suo telefono. Claudio Carlomagno e la confessione su Federica Torzullo Claudio Carlomagno ha reso piena confessione dell’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, avvenuto nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia. Le dichiarazioni del reo-confesso sono arrivate davanti al giudice per le indagini preliminari durante l’interrogatorio di convalida del fermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

