Anguillara RM Federica Torzullo scomparsa marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio i vicini | Separati avevano udienza per affidamento figlio

Anguillara RM Federica Torzullo scomparsa marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio

A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La polizia ha sequestrato la casa, l'auto e il cellulare del sospettato. I vicini riferiscono che la coppia era separata e aveva un’udienza per l’affidamento del figlio. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa.

Anguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, il caso si trasforma in un giallo giudiziario: indagato il marito per omicidio, “buchi neri” nelle telecamere e ... - La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto formalmente un fascicolo per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 ... etrurianews.it

Anguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio: Carabinieri nella villa di famiglia per i rilievi (FOTO) - È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. etrurianews.it

"Lui alzava la voce e lei tendeva ad allontanarsi. Penso per paura". La testimonianza di un vicino di casa di Federica Torzullo, scomparsa da 5 giorni ad Anguillara. L'uomo racconta di aver assistito a un litigio in strada poco prima di Natale

Scomparsa ad Anguillara, un vicino di casa di Federica Torzullo: “L’ultima volta la vidi litigare col marito” x.com

