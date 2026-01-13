Anguillara RM Federica Torzullo scomparsa marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio i vicini | Separati avevano udienza per affidamento figlio
A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La polizia ha sequestrato la casa, l'auto e il cellulare del sospettato. I vicini riferiscono che la coppia era separata e aveva un’udienza per l’affidamento del figlio. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa.
Aperto un fascicolo per omicidio sulla scomparsa della 41enne. Sequestrati casa, auto e cellulare del marito. Telecamere, contraddizioni e scavi al centro delle indagini La 41enne Federica Torzullo è ormai scomparsa da cinque giorni dalla sua casa di Anguillara Sabazia, nella città metropolit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
LaPresse. . "Lui alzava la voce e lei tendeva ad allontanarsi. Penso per paura". La testimonianza di un vicino di casa di Federica Torzullo, scomparsa da 5 giorni ad Anguillara. L'uomo racconta di aver assistito a un litigio in strada poco prima di Natale: "Chi alz - facebook.com facebook
Scomparsa ad Anguillara, un vicino di casa di Federica Torzullo: “L’ultima volta la vidi litigare col marito” x.com
