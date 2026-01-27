L’intervento del “sliding roof” durante il match degli Australian Open ha avuto un ruolo determinante nel sostegno a Jannik Sinner, che sembrava in difficoltà. Questa innovazione tecnica ha permesso al tennista italiano di mantenere la concentrazione e di affrontare con maggiore serenità un momento critico della partita, evidenziando come le innovazioni possano influenzare positivamente il risultato di un incontro sportivo.

Andy Roddick si è espresso sullo “ sliding roof (tetto scorrevole) ” che ha aiutato Jannik Sinner nel match del t erzo turno degli Australian Open contro l’americano Elliot Spizzirri. Il numero due del mondo ha sofferto i crampi, ma lo stop imposto per la chiusura del tetto, a causa del caldo torrido di Melbourne, gli ha permesso di recuperare energie preziose. “ Senza una sosta, non avrebbe mai potuto recuperare “, spiega Roddick nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’. “ È difficile riprendersi in ‘tempo reale’, in quei casi bisogna sdraiarsi magari. Si sarebbe trovato sotto per 2 set a 1, era cotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Roddick sulla fortuna di Jannk Sinner agli Australian Open: “Era finito, non aveva speranze”

