Andy Roddick sulla fortuna di Jannk Sinner agli Australian Open | Era finito non aveva speranze
L’intervento del “sliding roof” durante il match degli Australian Open ha avuto un ruolo determinante nel sostegno a Jannik Sinner, che sembrava in difficoltà. Questa innovazione tecnica ha permesso al tennista italiano di mantenere la concentrazione e di affrontare con maggiore serenità un momento critico della partita, evidenziando come le innovazioni possano influenzare positivamente il risultato di un incontro sportivo.
Andy Roddick si è espresso sullo “ sliding roof (tetto scorrevole) ” che ha aiutato Jannik Sinner nel match del t erzo turno degli Australian Open contro l’americano Elliot Spizzirri. Il numero due del mondo ha sofferto i crampi, ma lo stop imposto per la chiusura del tetto, a causa del caldo torrido di Melbourne, gli ha permesso di recuperare energie preziose. “ Senza una sosta, non avrebbe mai potuto recuperare “, spiega Roddick nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’. “ È difficile riprendersi in ‘tempo reale’, in quei casi bisogna sdraiarsi magari. Si sarebbe trovato sotto per 2 set a 1, era cotto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Jannik Sinner
Jannik Sinner, Andy Roddick sconvolto: "Che ca*** di onestà"
Durante una recente puntata del suo podcast, Andy Roddick ha discusso con Holger Rune, affrontando vari temi legati al mondo del tennis.
Andy Roddick perentorio su Sinner: “Totalmente folle quanto ha fatto nel 2025, ma Alcaraz…”
L'inizio del nuovo anno tennistico si avvicina con l'attesa della United Cup, in programma dal 2 gennaio in Australia.
“Sinner era cotto, fortunato come a Wimbledon”: Roddick non fa sconti a Jannik (Adnkronos) - "Sinner era cotto, era finito, non aveva speranze. Se non avessero chiuso il tetto, avrebbe perso". Andy Roddick non 'digerisce' la sliding door - o meglio, lo sliding ro - facebook.com facebook
#Sinner o #Alcaraz, chi vince gli #AustralianOpen Andy #Roddick non ha dubbi: "Per me c'è solo un favorito" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.