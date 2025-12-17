Incendio devasta il tetto di una villetta

Un incendio ha colpito il tetto di una villetta a Valstrona, causando un vasto incendio che ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre provenienti dal Verbano Cusio Ossola, impegnate a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, suscitando preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Tetto di una villetta a fuoco. Compromessa la copertura in tegole e la struttura - Un incendio ha danneggiato circa 100 metri quadrati del tetto di una villetta a Luzzogno, frazione di Valstrona. ecorisveglio.it

Incendio del tetto di una villetta a Campagnola Cremasca

