Incendio devasta il tetto di una villetta

Un incendio ha colpito il tetto di una villetta a Valstrona, causando un vasto incendio che ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre provenienti dal Verbano Cusio Ossola, impegnate a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, suscitando preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Alte fiamme dal tetto di una villetta a Valstrona.È successo nella tarda mattinata di oggi: sul posto i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola dalla sede centrale e dal distaccamento di Omegna, con tre squadre e un supporto. I vigili del fuoco sono stati impegnati circa tre ore per spegnere il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

