Incendio a Rivalta di Torino | a fuoco il primo piano e il tetto di una villetta che restano distrutti

Nella notte di venerdì 12 dicembre 2025, un incendio ha colpito una villetta all'incrocio tra via Balma e via Regina Margherita a Rivalta di Torino. Il fuoco ha interessato il primo piano e il tetto dell'abitazione, causando ingenti danni e distruggendo le parti coinvolte. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Una villetta situata all'incrocio tra via Balma e via Regina Margherita a Rivalta di Torino ha subito pesanti danni per un incendio divampato nella notte di ieri, venerdì 12 dicembre 2025. Lo spegnimento delle fiamme è stato eseguito dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivalta e Rivoli. A. Torinotoday.it Torino, incendio in un palazzo di 5 piani: due ustionati - Paura a Torino, dove è scoppiato un incendio all’interno di un palazzo residenziale in via Leini 77. notizie.it

