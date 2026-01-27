Amelia diventa star dei social media una studentessa xenofoba generata dall’IA

In rete si segnala un nuovo fenomeno digitale: una studentessa britannica generata dall'intelligenza artificiale che, nel tempo, è diventata protagonista dei social media. Questa figura virtuale suscita curiosità e riflessione sull'impatto delle tecnologie immersive e sulla diffusione di contenuti generati artificialmente. Un esempio di come l’AI stia influenzando il modo in cui interagiamo e percepiamo la realtà online.

In alcuni angoli di Internet, su di notizie di nicchia e algoritmi, una studentessa britannica generata dall’intelligenza artificiale è emersa come una sorta di fenomeno. Il suo nome è Amelia, una “ragazza gotica” dai capelli viola che porta con orgoglio una mini bandiera dell’Unione e sembra avere un debole per il razzismo. Se non avete familiarità con Amelia, è probabile che presto vi imbatterete in un meme virale o in un altro ispirato a lei su Facebook o X, dove la sua reputazione sta crescendo. I video di Amelia la ritraggono tipicamente mentre cammina per Londra o per la Camera dei Comuni, dichiarando il suo amore per l’Inghilterra e mettendo in guardia dai pericoli dei “musulmani militanti” o dei “migranti del terzo mondo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Amelia Studentessa Billy Bob Thornton: "Non lascio Landman, i report sono solo spazzatura generata dall'IA" Billy Bob Thornton ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare Landman, smentendo le voci di un possibile addio. Youssef Abanoub ucciso per una foto, l’ipotesi che sia una deepfake generata con IA Le recenti indagini sull’omicidio di Youssef Abanoub considerano l’ipotesi che le immagini deepfake, generate con intelligenza artificiale, abbiano un ruolo nella vicenda. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Amelia Studentessa Argomenti discussi: Il paradosso del videogioco contro i razzisti: l’anti-eroina xenofoba diventa star dell’estrema destra; Il gioco anti-estremista finanziato dal governo fallisce mentre una teenager amante dell’Inghilterra diventa un’icona dei social media. Amelia, l'ultima star dei social (creata dall'IA)Sempre più diffusi i suoi video e meme. Il Guardian: Tifa estrema destra ... msn.com Intervenuto a TMW Radio, Marco Amelia ha analizzato il momento del Milan, sottolineando come l’assenza degli impegni europei possa diventare un vantaggio Poi il confronto tra i pali: l'ex rossonero preferisce Svilar a Maignan SIETE D’ACCORDO # - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.