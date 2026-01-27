Ambulanze bloccate dal traffico un nuovo caso anche sul lungolago | Gattinoni si svegli

La recente congestione del traffico ha ostacolato un intervento di emergenza in via Lungo Lario Isonzo, evidenziando le criticità legate alla mobilità e alla tempestività dei soccorsi in situazioni di emergenza.

Dopo il grave episodio del 15 gennaio in viale della Costituzione, ieri sera alle 18:30 si è registrato un nuovo caso in via Lungo Lario Isonzo: un'ambulanza, con sirene accese, è rimasta bloccata nel traffico e non è riuscita a intervenire tempestivamente.Il motivo è sempre lo stesso: i lavori.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Persistono ritardi nel pronto soccorso del Ruggi di Salerno, con ambulanze bloccate in attesa di accesso.

Passaggio ambulanza avps in sirena bloccata nel traffico dello stadio di Monza

Argomenti discussi: Bovisio, incidente tra tre auto sulla Monza-Saronno: cinque feriti, grave una donna; Scontro fra tre auto sulla Saronno-Monza a Bovisio Masciago: sei feriti e traffico bloccato; Ospedale in tilt: ambulanze bloccate, pazienti portati altrove dai familiari; Investito un poliziotto che stava dirigendo il traffico sull'A25.

Sanità, ambulanze bloccate nei pronto soccorso fino a 11 ore. L'associazione Ales: servono più mezzi e personaleIn sofferenza da settimane il sistema di emergenza della Capitale, tra attese infinite e sanitari sotto pressione ... roma.corriere.it

A Port-au-Prince per molte persone arrivare in ospedale è diventato parte dell’emergenza: strade bloccate, barricate e l’assenza di ambulanze rendono il percorso lungo e pericoloso. Da dicembre scorso, la capitale di Haiti ha visto un aumento degli scontri tr - facebook.com facebook