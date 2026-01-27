Ambulanze bloccate dal traffico un nuovo caso anche sul lungolago | Gattinoni si svegli
La recente congestione del traffico ha ostacolato un intervento di emergenza in via Lungo Lario Isonzo, evidenziando le criticità legate alla mobilità e alla tempestività dei soccorsi in situazioni di emergenza.
Dopo il grave episodio del 15 gennaio in viale della Costituzione, ieri sera alle 18:30 si è registrato un nuovo caso in via Lungo Lario Isonzo: un'ambulanza, con sirene accese, è rimasta bloccata nel traffico e non è riuscita a intervenire tempestivamente.Il motivo è sempre lo stesso: i lavori.🔗 Leggi su Leccotoday.it
