Ambulanze bloccate dal traffico un nuovo caso anche sul lungolago | Gattinoni si svegli

La recente congestione del traffico ha ostacolato un intervento di emergenza in via Lungo Lario Isonzo, evidenziando le criticità legate alla mobilità e alla tempestività dei soccorsi in situazioni di emergenza.

Dopo il grave episodio del 15 gennaio in viale della Costituzione, ieri sera alle 18:30 si è registrato un nuovo caso in via Lungo Lario Isonzo: un'ambulanza, con sirene accese, è rimasta bloccata nel traffico e non è riuscita a intervenire tempestivamente.Il motivo è sempre lo stesso: i lavori.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

