Ambulanze bloccate al Ruggi Valiante ricorda la sorella | Se curata in tempo forse si sarebbe salvata
Persistono ritardi nel pronto soccorso del Ruggi di Salerno, con ambulanze bloccate in attesa di accesso. Valiante ricorda la sorella, sottolineando come, se curata tempestivamente, potrebbe essere ancora tra di noi. La situazione evidenzia le difficoltà di gestione e l’importanza di interventi efficienti per garantire un soccorso tempestivo e salvavita.
Ancora ambulanze del 118 ferme in attesa davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Una scena che, secondo quanto denunciato da Gianfranco Valiante, non rappresenta più un’eccezione ma una drammatica quotidianità. Nel suo post, Valiante parla di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
