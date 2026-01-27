Amber Heard tre anni dopo il processo contro l'ex Johnny Depp | Ho perso la mia capacità di parlare

Amber Heard, dopo il processo contro Johnny Depp, ha condiviso come questa esperienza abbia influenzato profondamente la sua vita, in particolare la sua capacità di comunicare. In questa intervista, l’attrice riflette sui cambiamenti e sulle sfide affrontate nel periodo successivo al procedimento legale. Un resoconto che offre uno sguardo sobrio e diretto su un’esperienza personale complessa e delicata.

Amber Heard è tornata sotto i riflettori per parlare delle conseguenze che il processo contro l'ex marito Johnny Depp ha avuto sulla sua vita. "Non voglio più usare la mia voce, ho perso la mia capacità di parlare", ha spiegato l'attrice a distanza di tre anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Amber Heard ha annunciato di non voler più usare la propria voce nel contesto del processo a Johnny Depp.

