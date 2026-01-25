Amber Heard torna al Sundance con il documentario Silenced | Ho perso la capacità di parlare

La star di Aquaman è tornata sullo schermo in un nuovo documentario che racconta la propria esperienza sulle cause milionarie per diffamazione. Amber Heard ha partecipato ad un nuovo documentario in anteprima al Sundance Film Festival dal titolo Silenced, in cui uomini accusati usano le cause per diffamazione come arma per mettere a tacere le donne che denunciano gli abusi subiti. In programma nella categoria World Cinema al festival di Park City, nello Utah, il film racconta la storia di numerose donne a cui è stata impedita la ricerca della giustizia per via delle cause per diffamazione che hanno dovuto affrontare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Amber Heard torna a parlare del processo a Johnny Depp in un documentario: "Non voglio più usare la mia voce"Amber Heard ha annunciato di non voler più usare la propria voce nel contesto del processo a Johnny Depp.

