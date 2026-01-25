Amber Heard ha annunciato di non voler più usare la propria voce nel contesto del processo a Johnny Depp. La sua partecipazione al documentario

A sorpresa Amber Heard riappare al Sundance 2026 nel documentario Silenced, dedicato all'uso delle cause per diffamazione contro le donne che denunciano abusi. Il Sundance Film Festival non è soltanto la vetrina delle nuove promesse cinematografiche: spesso è il luogo in cui si accendono discussioni globali. Così è accaduto nel 2026 con Silenced, un documentario che affronta il contraccolpo legale del post-#MeToo e riporta sotto i riflettori una figura che pensava di averli abbandonati: Amber Heard. Silenced: il documentario che racconta le querele per diffamazione come arma di controllo Presentato nella sezione World Cinema, Silenced è diretto da Selina Miles e sviluppato insieme all'avvocata per i diritti umani Jennifer Robinson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amber Heard torna a parlare del processo a Johnny Depp in un documentario: "Non voglio più usare la mia voce"

