Grand Prix di Spada splendido argento di Mencarelli a Doha | è la sua prima medaglia senior

Simone Mencarelli, atleta torinese delle Fiamme Oro, ha ottenuto un argento al Grand Prix di spada a Doha, segnando il suo debutto con una medaglia ai livelli più alti della Coppa del Mondo Assoluti. A soli 22 anni, si distingue nel circuito internazionale, confermando il suo talento e la crescita nel settore della scherma. Questa medaglia rappresenta un traguardo importante nel percorso sportivo di Mencarelli, aprendo nuove prospettive per il suo futuro agonistico.

Doha – Simone Mencarelli luccica d’argento nel Grand Prix di spada a Doha. Il 22enne torinese delle Fiamme Oro ha conquistato la sua prima medaglia in Coppa del Mondo Assoluti, chiudendo al secondo posto il GP in Qatar, tappa d’élite del circuito internazionale a punteggio maggiorato, dopo una prestazione strepitosa. Tra le donne, invece, sesta posizione per Alberta Santuccio, rimasta ai piedi del podio per una sola stoccata. Sulle pedane dell’Aspire, insomma, il settore spada guidato dai CT Diego Confalonieri per il gruppo maschile e Dario Chiadò per il femminile ha lanciato ancora una volta grandi segnali di forza e competitività.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadistaSimone Mancarelli si è aggiudicato il secondo posto nel Grand Prix di scherma a Doha, nel circuito di spada maschile.

Grand Prix di spada, 9 azzurri si qualificano per il tabellone principale maschile di DohaIl Grand Prix di spada a Doha si avvicina alla fase decisiva, con nove atleti italiani qualificati per il tabellone principale maschile.

