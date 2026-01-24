Grand Prix di spada 9 azzurri si qualificano per il tabellone principale maschile di Doha

Il Grand Prix di spada a Doha si avvicina alla fase decisiva, con nove atleti italiani qualificati per il tabellone principale maschile. Domani, in Qatar, si assegnano le medaglie nelle gare femminili e maschili, con un totale di 18 rappresentanti azzurri pronti a competere. La manifestazione si conferma un importante appuntamento nel calendario internazionale di scherma, offrendo agli atleti italiani l’opportunità di confrontarsi ai massimi livelli.

Domani in Qatar saranno in palio le medaglie per donne e uomini con 18 portacolori dell'Italia in pedana. Nove azzurri del CT Diego Confalonieri hanno staccato il pass per il tabellone principale della gara maschile nel Grand Prix di spada a Doha. Erano già ammessi, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi, rispettivamente numero 4 e 7 della classifica mondiale.

Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaNove spadiste italiane hanno ottenuto la qualificazione per il tabellone principale al Grand Prix di Doha, in Qatar.

Grand Prix di spada – Sono nove le atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile di domenica a DohaIl Grand Prix di spada a Doha vede nove atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile, in gara domenica.

