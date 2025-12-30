Identificata la ragazza trovata morta a Milano | è Aurora Livoli 19enne romana I genitori l' hanno riconosciuta dalle immagini

È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni di Roma, trovata morta a Milano. Residente a Latina, aveva lasciato casa il 4 novembre e l’ultimo contatto con i genitori risale al 26 novembre. I genitori hanno riconosciuto la figlia dalle immagini. La vicenda resta sotto indagine per chiarire le circostanze del decesso.

Era residente a Latina. Andata via di casa il 4 novembre, l'ultimo contatto con i genitori il 26 novembre. La Procura di Milano indaga per omicidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. I genitori l'hanno riconosciuta dalle immagini Leggi anche: Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. E’ caccia all’uomo ripreso dalle telecamere Leggi anche: Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv». Aveva 19 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo; Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: ipotesi omicidio e violenza sessuale. Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli aveva 19 anni e abitava a Latina - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa - È Aurora Livoli, 19 anni, la giovane donna trovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. fanpage.it

Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: si era allontanata da casa a novembre

Ha un nome e un volto la giovane donna trovata senza vita in un condominio di #Milano. Grazie alle immagini diffuse dai Carabinieri è stata identificata: si tratta di una ragazza di 19 anni scomparsa da #Latina. Nei video delle telecamere cammina davanti all’ - facebook.com facebook

Aurora Livoli, identificata la ragazza trovata morta in un cortile di via Paruta a #Milano: aveva 19 anni I genitori, che vivono a Latina, hanno riconosciuto la giovane dalle immagini diffuse dalla procura. L'ultimo contatto il 26 novembre x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.