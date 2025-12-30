Aurora Livoli identificata la ragazza morta a Milano | Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv Aveva 19 anni

È stata identificata Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata deceduta a Milano in via Paruta. Originaria di Roma e residente in provincia di Latina, la ragazza è stata riconosciuta dai genitori attraverso le immagini trasmesse in tv. La sua scomparsa e le circostanze della morte sono al centro delle indagini delle autorità, che cercano di fare luce sul caso.

Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli aveva 19 anni e abitava a Latina - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Si chiama Aurora la ragazza trovata morta a Milano - La sua immagine era stata diffusa dalle forze dell'ordine per aiutarne l'identificazione. avvenire.it

