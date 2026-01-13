Real Madrid Arbeloa è un giochista inesperto ma è stato addestrato da Mourinho alle tecniche di spogliatoio

Álvaro Arbeloa, ex giocatore del Real Madrid, è alla sua prima esperienza da allenatore, iniziata nel 2020 a Valdebebas. Dopo aver appreso le tecniche di spogliatoio sotto la guida di Mourinho, ora assume il ruolo di head coach del club madrileno, sostituendo Xabi Alonso, esonerato dopo la finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. Un'esperienza nuova per il club, guidata da un tecnico alle prime armi.

Il Real Madrid a un esordiente. Álvaro Arbeloa allena da appena sei anni, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2020 a Valdebebas, e ora è il nuovo allenatore del Real al posto del " giochista " Xabi Alonso, esonerato dopo aver perso la finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. Arbeloa è un interno, viene promosso in prima squadra dal Castilla, la squadra riserve del Real. Sabato compirà 43 anni. El Paìs scrive che "da quando Xabi Alonso ha iniziato a vacillare un mese fa, il nome di Arbeloa è stato il principale candidato a prendere le redini del Real Madrid. La sua carriera da allenatore è breve (cinque stagioni e mezzo) e si è sempre svolta all'interno del complesso di allenamento del Real Madrid.

