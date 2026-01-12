Clamoroso Real Madrid Xabi Alonso è stato esonerato | Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore

Il Real Madrid ha annunciato l'esonero di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra. Al suo posto, la società ha scelto Alvaro Arbeloa, che assumerà il ruolo di nuovo tecnico. Questa decisione segna un cambiamento importante nel progetto sportivo del club, in un momento di riorganizzazione e ricerca di nuovi obiettivi. La dirigenza si impegna a lavorare con continuità e professionalità per il futuro del team.

Clamoroso ribaltone in casa Real Madrid. I Blancos hanno comunicato ufficialmente l'esonero di Xabi Alonso. Il nuovo allenatore dei Blanocs sarà Alvaro Arbeloa.

