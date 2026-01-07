È Chanel mania | nel 2026 tornano di moda le scarpe bicolor icone del brand parigino

Nel 2026, le scarpe bicolor di Chanel tornano di moda, segnando un ritorno alle icone del brand parigino. Sotto la guida di Mathieu Blazy, la Maison riprende slancio, consolidando la propria riconoscibilità e desiderabilità. Insiders e celebrità concordano: sarà un anno di grande attenzione per i modelli distintivi di Chanel, che continuano a rappresentare eleganza e stile senza tempo.

I nsider e celebrty concordano: nel 2026 sarà Chanel mania. Dopo anni di autorevolezza silenziosa, la Maison, ora sotto la direzione creativa di Mathieu Blazy, ha ritrovato slancio e desiderabilità, trascinando con sé i suoi codici più riconoscibili. In pole position, le scarpe con la punta bicolor: simbolo di eleganza borghese, oggi reinterpretate come chiave di stile contemporanea. Come abbinare le scarpe borgogna in inverno: 4 outfit sofisticati e moderni X Non più solo patrimonio del brand parigino, ma riferimento condiviso, citato e riletto da altri marchi. Per chi cerca la scarpa capace di risolvere – e aggiornare – le mise del 202 6, la risposta è questa.

