Dopo gli eventi dedicati al menswear, Parigi si conferma centro nevralgico della moda con le sfilate di Haute Couture e alta gioielleria. La capitale francese ospita le presentazioni delle collezioni più raffinate e articolate, offrendo un approfondimento sulle tendenze e le creazioni più pregiate del settore. Un’occasione per osservare l’evoluzione del lusso e dell’artigianalità nel panorama della moda internazionale.

Archiviati gli appuntamenti con la moda uomo, Parigi rimane protagonista con gli appuntamenti dedicati alle collezioni Haute Couture e di alta gioielleria. A partire da oggi, 29 show e per i preziosi le presentazioni, tra le altre, di Boucheron, De Beers London e Messika. Ad aprire le danze, questa mattina alle 10, sarà la maison Schiaparelli che, sotto la direzione creativa di Daniel Roseberry, svelerà il guardaroba one-of-a-kind per la primavera estate 2026. A seguire la creatività di Julie Libran, di Georges Hobeika e alle 14.30 il primo dei grandi debutti di stagione, ossia l’esordio couture di Jonathan Anderson per Dior, mentre a chiudere la giornata saranno Rahul Mishra e la stilista camerunense Imane Ayissi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Parigi, dopo il menswear tocca all’Alta Moda

