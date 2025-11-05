Almasri | l' arresto a gennaio in Italia poi il controverso rimpatrio Dal mandato della Cpi non eseguito all' indagine sui membri governo

Osama Njeem Almasri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso poco prima dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. embedpost id="2124993" Nel capoluogo torinese, insieme a tre connazionali, aveva appena visto una partita della Juventus. Due giorni dopo il comandante della polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Almasri: l'arresto a gennaio in Italia, poi il controverso rimpatrio. Dal mandato della Cpi non eseguito all'indagine sui membri governo

Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli. Lo confermano fonti italiane. L’arresto rientra nella collaborazione del nuovo governo di Tripoli con la Corte penale internazionale: Almasri fino a questo momento era riuscito a eludere il fermo. La Procura gene - facebook.com Vai su Facebook

La Corte Penale Internazionale all'Italia "non ha ottemperato agli obblighi internazionali" per il mancato arresto di Almasri generale libico, accusato di crimini di guerra, omicidi, torture e stupri - X Vai su X

Almasri: l'arresto a gennaio in Italia, poi il controverso rimpatrio. Dal mandato della Cpi non eseguito all'indagine sui membri governo - Osama Njeem Almasri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso poco prima dalla ... gazzettadelsud.it scrive

Almasri arrestato in Libia: “Torture e crudeltà sui detenuti”. L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale - L'ufficiale accusato di torture era stato fermato in Italia a gennaio, ma liberato nonostante il mandato della Corte penale internazionale ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il torturatore libico Almasri arrestato a Tripoli: era stato rimpatriato dall'Italia su un volo di stato - La procura ha raccolto prove di abusi e torture nei confronti di dieci detenuti nel carcere di Mitiga e su un caso di una morte sospetta. Si legge su editorialedomani.it