Almasri | l' arresto a gennaio in Italia poi il controverso rimpatrio Dal mandato della Cpi non eseguito all' indagine sui membri governo

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osama Njeem Almasri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso poco prima dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. embedpost id="2124993" Nel capoluogo torinese, insieme a tre connazionali, aveva appena visto una partita della Juventus. Due giorni dopo il comandante della polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

almasri l arresto a gennaio in italia poi il controverso rimpatrio dal mandato della cpi non eseguito all indagine sui membri governo

© Feedpress.me - Almasri: l'arresto a gennaio in Italia, poi il controverso rimpatrio. Dal mandato della Cpi non eseguito all'indagine sui membri governo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

almasri arresto gennaio italiaAlmasri: l'arresto a gennaio in Italia, poi il controverso rimpatrio. Dal mandato della Cpi non eseguito all'indagine sui membri governo - Osama Njeem Almasri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso poco prima dalla ... gazzettadelsud.it scrive

almasri arresto gennaio italiaAlmasri arrestato in Libia: “Torture e crudeltà sui detenuti”. L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale - L'ufficiale accusato di torture era stato fermato in Italia a gennaio, ma liberato nonostante il mandato della Corte penale internazionale ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

almasri arresto gennaio italiaIl torturatore libico Almasri arrestato a Tripoli: era stato rimpatriato dall'Italia su un volo di stato - La procura ha raccolto prove di abusi e torture nei confronti di dieci detenuti nel carcere di Mitiga e su un caso di una morte sospetta. Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri Arresto Gennaio Italia