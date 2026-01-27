All' ospedale Koelliker di Torino un nuovo macchinario per gli interventi agli occhi | Utile per curare cataratta e maculopatia

All'ospedale Koelliker di Torino è stato introdotto un nuovo esoscopio oftalmico Beyeonics One, una piattaforma di microscopia digitale 3D che migliora la visualizzazione durante gli interventi agli occhi, come cataratta e maculopatia. Questa tecnologia avanzata permette ai professionisti di operare con maggiore precisione e sicurezza, contribuendo a migliorare gli esiti per i pazienti.

L’ospedale Koelliker di corso Ferraris a Torino ha introdotto, a gennaio 2026, l’esoscopio oftalmico Beyeonics One, piattaforma di microscopia digitale tridimensionale progettata per offrire una visualizzazione immersiva e ad alta definizione del campo operatorio. Il Koelliker è il primo ospedale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Koelliker Torino

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Catania in relazione alle infezioni oculari riscontrate in pazienti dopo interventi di cataratta eseguiti a ottobre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Koelliker Torino

Argomenti discussi: I Giovedì della Prevenzione all'Ospedale Koelliker - La salute spiegata a tutti, tra divulgazione medica e intrattenimento; Febbre e tosse nei bambini, i Giovedì del Koelliker; Febbre e tosse bambini: incontro gratuito all'Ospedale Koelliker di Torino; La scrittrice e illustratrice Haider Bucar incontra i bambini sabato 24 gennaio presso la Biblioteca Civica di Carignano.

Febbre e tosse bambini: incontro gratuito all'Ospedale Koelliker di TorinoIl 22 gennaio 2026 all'Ospedale Koelliker di Torino primo incontro gratuito su febbre e tosse nei bambini. Consigli pratici dei pediatri ... mentelocale.it

Giovedì della Prevenzione 2026: incontri gratuiti all’Ospedale Koelliker di TorinoPrendersi cura di sé non è mai stato così semplice e accessibile. Per tutto il 2026, l’ Ospedale Koelliker di Torino rinnova l’appuntamento con la cittadinanza attraverso I Giovedì della Prevenzione, ... mentelocale.it