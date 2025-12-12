Infezioni all' occhio dopo gli interventi di cataratta tre indagati

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Catania in relazione alle infezioni oculari riscontrate in pazienti dopo interventi di cataratta eseguiti a ottobre. L'inchiesta mira a chiarire le cause di queste complicanze e a verificare eventuali responsabilità.

Sono tre le persone iscritte dalla Procura di Catania nel registro degli indagati per le infezioni all'occhio subite da alcuni pazienti sottoposti ad interventi di cataratta nel mese di ottobre scorso. Sono i due oculisti Salvatore e Antonio Randazzo, padre e figlio, e la direttrice sanitaria.

