Cataratta aumentano gli interventi e i tempi d’attesa Servono strutture dedicate

L'innalzamento dell'aspettativa di vita e la buona salute della popolazione anziana hanno portato ad un significativo aumento della richiesta di interventi di cataratta, una patologia legata prevalentemente all'età avanzata che determina un importante impedimento visivo. Gli ottimi risultati ottenibili, la veloce riabilitazione e la possibilità di correggere anche difetti visivi pregressi hanno generato una domanda crescente, con tempi di attesa che si allungano. Incidono anche modelli organizzativi, come la disponibilità di spazi per operare negli ospedali e l'attività di molti giovani oculisti che non scelgono più il tempo determinato nelle strutture pubbliche, preferendo forme di organizzazione professionale più flessibili e non legate a turni fissi nella stessa sede.

