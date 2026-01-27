Allora ehm parliamo cioè di parole riempitive

Le parole riempitive sono comunemente usate per prendere tempo e organizzare il discorso, soprattutto tra i più giovani. Questa abitudine linguistica, spesso inconsapevole, aiuta a mantenere il fluido del dialogo e a gestire momenti di esitazione. Comprendere il loro ruolo permette di migliorare la comunicazione, rendendola più naturale e consapevole, senza perdere spontaneità o chiarezza nel parlare quotidiano.

Le usiamo tutti, per prendere tempo e riordinare il discorso: ma c'è una ragione per cui le associamo soprattutto alle persone più giovani Delle numerose sfide (o challenge) che circolano sui social, da qualche mese c'è anche quella in cui giovani statunitensi provano a parlare per un minuto cercando di non usare nessuna parola o espressione per riempire il discorso come "so","yeah", "like", "uhm", "you know", "I mean", "basically". Molti di loro cominciano a parlare e si rendono conto quasi immediatamente che è molto più difficile di quanto pensassero. Nei commenti altri utenti raccontano di averci provato a loro volta, senza successo: scrivono che è impossibile, che per la prima volta si accorgono di quanto spesso usino quelle parole e che tentare di evitarle li affatica mentalmente.

