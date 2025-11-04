I gatti capiscono quando gli parliamo? Quante parole percepiscono del linguaggio umano

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gatti sono in grado di capire alcune parole del linguaggio umano, come il loro nome o altre parole comuni nella quotidianità. Associano certi suoni a situazioni o azioni e reagiscono al tono e al contesto della voce: ecco come possiamo comunicare con loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

