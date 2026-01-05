Durante la puntata di oggi de L’Eredità, trasmessa su Rai 1, si è verificata una gaffe di Tommaso con un’espressione inaspettata, suscitando sorpresa nel pubblico e nel conduttore Marco Liorni. L’episodio si inserisce nel normale svolgimento del programma, che continua a essere un punto di riferimento nel panorama dei game show preserali italiani.

Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata de L’Eredità, il game show preserale condotto da Marco Liorni. In apertura di puntata, il conduttore ha accolto nuovamente Giulio, campione in carica, pronto a difendere il titolo conquistato nelle precedenti sfide. Accanto a lui si sono presentati i nuovi concorrenti: Antonella da Ravenna, Carlo Alberto da Torino, Ilaria da Mantova, Tommaso da Cesenatico, Paola da Firenze e Federico da Reggio Emilia. Dopo il tradizionale scambio di battute con il pubblico, Liorni ha dato ufficialmente il via alla competizione. La gara è proseguita tra domande, eliminazioni e colpi di scena, fino ad arrivare alla fase finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, clamorosa gaffe di Tommaso: "Ehm, toncazz***". Liorni senza parole

Leggi anche: L'Eredità, gaffe di Marco Liorni: "De Andrè..."

Leggi anche: “Ma perché così?”. Marco Liorni torna in tv e il pubblico de L’Eredità senza parole