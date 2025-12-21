Il Teatro Stradanuova di Genova propone una serata speciale per festeggiare il Capodanno con due appuntamenti all’insegna dell’ironia, della musica e del divertimento.Ore 19:30 – Una commedia nera per iniziare l’anno con una risata. e un omicidio “Delitto Imperfetto” Compagnia Onda LarsenLui, lei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Capodanno: risate e burlesque al Teatro Stradanuova

