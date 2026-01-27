Alle sfilate di Alta Moda parigine in jeans L'ultima tendenza delle star fa discutere

La settimana della Haute Couture a Parigi mostra un trend insolito: le star indossano jeans alle sfilate di Alta Moda. Un contrasto tra l'eccellenza dell'alta sartoria e capi di uso quotidiano, che sta suscitando discussioni nel settore moda. Questa tendenza rappresenta un cambiamento nella percezione del lusso e del senso estetico, evidenziando come anche i capi più semplici possano trovare spazio nelle passerelle più prestigiose.

È iniziata a Parigi la settimana della Haute Couture, il momento più alto della moda. Qui nascono gli abiti più preziosi, quelli che richiedono centinaia (a volte migliaia) di ore di lavorazione e che finiranno sui red carpet più importanti del mondo. Eppure, mentre in passerella sfilano sogni su misura, in prima fila accade qualcosa di inatteso: le celebrity indossano i jeans. La sfilata Valentino Haute Couture 2025 di Alessandro Michele a Parigi X Più eleganti che mai, grazie ad abbinamenti studiati nel dettaglio, li indossano Jennifer Lawrence, Greta Lee, Deva Cassel e anche Beatrice Borromeo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alle sfilate di Alta Moda parigine, in jeans. L’ultima tendenza delle star fa discutere Approfondimenti su Alta Haute Dalle sfilate di Alta moda, i suggerimenti per creare look eleganti e sfavillanti Dalle passerelle dell’Alta Moda, prendiamo ispirazione per creare look eleganti e scintillanti. The Fashion Awards 2025, ecco chi ha trovato il coraggio di indossare sul blue carpet l'abito più irriverente delle sfilate parigine. Tutti i vincitori (e i look premaman di Sienna Miller ed Ellie Goulding) Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alta Haute Argomenti discussi: Paris Haute Couture Week, Teyana Taylor, nude look e corona, ruba la scena alle sfilate; Settimana della Moda a Parigi: il calendario definitivo delle sfilate Haute Couture Primavera-Estate 2026; Giambattista Valli cancella la sfilata di alta moda a Parigi; A Parigi ha inizio la settimana dell'Alta Moda: le 15 sfilate più belle di sempre. Alla vigilia della sua prima collezione di alta moda senza Giorgio Armani, Silvana Armani rompe il silenzio e racconta il passaggio più delicato della sua vita professionale e personale. Nipote dello stilista, sua collaboratrice per quarant’anni, oggi guida il wom - facebook.com facebook Ci ha lasciati #Valentino Garavani, maestro assoluto dell'alta moda italiana: un talento geniale che ha fatto dell'eleganza e della creatività la sua cifra stilistica, apprezzata in tutto il mondo. Il suo esempio continuerà a essere fonte di ispirazione per i giovani del x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.