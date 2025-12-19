dalle sfilate di alta moda i suggerimenti per creare look eleganti e sfavillanti

Dalle passerelle dell’Alta Moda, prendiamo ispirazione per creare look eleganti e scintillanti. La Haute Couture ci invita a sognare e a scoprire nuove possibilità di stile, perfette per rendere indimenticabili occasioni uniche come Natale 2025 e Capodanno 2026. Un modo per brillare con raffinatezza e personalità, trasformando ogni momento in un evento speciale.

Vero è che l’ Haute Couture è fatta per sognare, ma anche per ispirarci per un evento speciale. E nulla è più speciale di Natale 2025 e Capodanno 2026. Abbiamo selezionato degli abiti dell’Haute Couture autunno inverno 2025 da “copiare” per le festività. Fra un velluto di Armani Privé e un abito gioiello di Elie Saab, si possono cogliere suggerimenti per outfit originali da indossare a Capodanno e Natale. Natale in famiglia. Natale è una maratona 2, ma alle volte anche 3, giorni di pranzi e cene. Ottimo cibo, parenti e un outfit che deve essere adatto all’occasione. Chi ha una famiglia che ama festeggiare in modo formale di certo apprezzerà un look ispirato dall’Haute Couture di Chanel: un cardigan e una gonna di seta leggera e candida, un tipo di eleganza rilassata perfetta per questi giorni. 🔗 Leggi su Amica.it

