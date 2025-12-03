Il Napoli continua a monitorare le opportunità di mercato per rinforzare il centrocampo, rimasto orfano di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è sempre quello di Kobbie Mainoo, ma non è il solo. Sembrerebbe essere tornato di moda anche quello di Lorenzo Pellegrini della Roma. L’interesse dei partenopei, già palesatosi durante la scorsa estate, sembra essere ancora vivo e potrebbe concretizzarsi con un’offerta ufficiale nel prossimo mese. Ecco le ultime in merito di Matteo Moretto. Calciomercato Napoli, Moretto rivela: “Gli azzurri valutano Pellegrini anche per gennaio”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Asse Napoli-Roma, il primo nome sulla lista di Manna per gennaio