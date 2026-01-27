Alexander Skarsgård infradito borchiate sulla neve per il red carpet che sovverte ogni regola

Alexander Skarsgård ha sorpreso al Sundance Film Festival indossando infradito borchiate sulla neve, sfidando le convenzioni del red carpet. Con un look Valentino e un atteggiamento deciso, mostra una nuova libertà nel suo stile, rifiutando i canoni tradizionali e scegliendo di esprimersi con autenticità e originalità.

Altrettanto interessante è stata la sua più recente apparizione al Sundance Film Festival per la première del film di Charli XCX, The Moment, nel cui cast troviamo anche Skarsgård. L’attore non sembra assolutamente intenzionato a fermare l’onda di sperimentazione sul tappeto rosso alla quale ha lavorato assieme allo stylist Harry Lambert: al contrario, apre l’anno con una scelta fuori stagione ma assolutamente accattivante. Fino alle caviglie tutto bene, un total look Valentino dalla pre-fall 2026 composto di trench beige oversize, giacca sportiva color senape e kaki sopra camicia e cravatta floreale e pantalone sartoriale morbido. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

