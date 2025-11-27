D a molto tempo ormai, Leni e Heidi Klum hanno fatto dei red carpet un affare di famiglia. Una lunga tradizione fatta di outfit coordinati, pose speculari e una complicità che illumina ogni flash. Ma a Berlino, sul red carpet dei Glamour Women of the Year Awards 2025, il copione cambia. I look sono completamente diversi e, sorpresa, questa volta è la figlia, con il suo mix di glamour rétro e audacia glossy, a rubare la scena. Heidi e Leni Klum, madre e figlia in lingerie coordinate sul red carpet X Leni ruba la scena a mamma Heidi Klum con un look alla Audrey Hepburn, attualizzato. La modella 21enne arriva al photocall mano nella mano con la madre, confermando la forza del loro legame e la naturalezza con cui condividono stile, presenza scenica e fascino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La modella 21enne è un lampo di modernità rétro: capelli sciolti scolpiti, eyeliner anni ’50 e labbra glossy che catturano ogni flash. Accanto a lei c’è mamma Heidi, ma stavolta è la figlia a dettare il mood del red carpet