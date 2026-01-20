Durante il Zurigo Film Festival, Alexander Skarsgård ha chiarito le sue dichiarazioni, precisando di non essere bisessuale. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra i fan e i media riguardo alla sua sessualità. L’attore ha voluto mettere fine alle speculazioni, sottolineando la volontà di rispettare la sua privacy e di evitare interpretazioni errate.

Alcune dichiarazioni dell'attore al Zurigo Film Festival avevano scatenato i commenti sulla sua sessualità e le ipotesi dei fan online. Alexander Skarsgård ha risposto ai tanti commenti legati alla sua sessualità dopo le dichiarazioni compiute durante la conferenza stampa del film Pillion al festival di Zurigo. Sul grande schermo l'attore interpreta un uomo gay alle prese con una relazione BDSM (Bondage, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo). Le dichiarazioni di Skarsgård alle basi dei commenti Rispondendo alle domande della stampa sul film Pillion - Amore senza freni, Alexander Skarsgård aveva dichiarato: "Ho scoperto che in questo caso non è realmente rilevante quale sia il mio background. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alexander Skarsgård smentisce il coming out: "Non sono bisessuale"

