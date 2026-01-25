Pagelle slalom Kitzbuehel 2026 | Feller rinasce in casa Pinheiro Braathen si veste di rosso Male Vinatzer

Le pagelle dello slalom di Kitzbühel 2026 evidenziano una gara ricca di emozioni, con Feller che si riscopre protagonista in casa e Pinheiro Braathen che indossa la maglia rossa. Vinatzer, invece, delude le aspettative. La vittoria di Feller, accompagnata da lacrime di gioia, rappresenta un momento memorabile per la sua carriera e per lo sport.

PAGELLE SLALOM KITZBUEHEL 2026. Manuel Feller 9: forse la vittoria più bella della sua carriera, sicuramente la più emozionante come dimostrano le lacrime al traguardo dopo la certezza del primo posto. Non saliva sul gradino più alto del podio da quasi due anni e soprattutto non aveva mai vinto a Kitzbuehel. Adesso c’è un’altra gara casalinga a Schladming, ma sicuramente arriva con fiducia alla gara olimpica. Loic Meillard 7,5: nella prima manche era stato vicino alla perfezione sui dossi che caratterizzano la pista di Kitzbuehel. Nella seconda è ancora molto pulito, ma senza esprimere troppa velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen mette pressione a tuttiSegui in tempo reale lo slalom gigante di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati e le performance dei protagonisti.

Manuel Feller rinasce e dà sollievo all’Austria nello slalom di Kitzbuehel. Italia pallida comparsaManuel Feller torna alla vittoria nello slalom di Kitzbuehel, regalando all’Austria un risultato importante.

