Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata estrema, ha recentemente affrontato una sfida insolita: scalare a mani nude il Taipei 101, uno dei più alti grattacieli al mondo, con i suoi 508 metri di altezza. L’impresa, trasmessa in diretta streaming su Netflix, ha attirato l’attenzione per la sua audacia e il suo stile unico, senza l’uso di imbracature o dispositivi di sicurezza.

È stata una delle imprese più ardite della disciplina del free-solo quella compiuta da Alex Honnold. L’arrampicatore statunitense ha scalato, a mani nude e senza alcun tipo di protezione, il grattacielo Tapei 101 di Taiwan che, con i suoi 508 metri è l’undicesimo edificio più alto al mondo. Nonostante il pericolo, l’impresa è stata trasmessa in (quasi) diretta streaming su Netflix. Scala il grattacielo a mani nude Il Tapei 101 di Taiwan è chiamato così per via dei suoi 101 piani: si tratta dell’11esimo grattacielo più alto del mondo, con la vetta a 508 metri. L’edificio ha una caratteristica forma a “scatola di bambù” per via dei 64 piani centrali divisi in 8 sezioni a strapiombo culminanti in un balcone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Honnold scala il grattacielo Tapei 101 di 508 metri a mani nude: l’impresa da record in diretta streaming

Alex Honnold scala in diretta il Taipei 101, grattacielo di 508 metri: l’impresa a mani nude e senza cordeAlex Honnold ha scalato in diretta il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo, raggiungendo la cima in free-solo.

Alex Honnold scala il grattacielo Taipei 101 a mani nude. Il video dell’eccezionale impresaIl 25 gennaio 2026, Alex Honnold ha compiuto una scalata senza attrezzatura del Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Alex Honnold scala Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, e Netflix lo trasmette in diretta; Taiwan, l'alpinista Alex Honnold scala senza sicurezza il grattacielo Taipei 101; Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei; Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata.

Alex Honnold scala in diretta il Taipei 101, grattacielo di 508 metri: l’impresa a mani nude e senza cordeIl grattacielo – già scalato nel 2004 dal francese Alain Robert – conta 101 piani ma è la sezione centrale di 64 piani, i cosiddetti box di bamboo, ad aver messo più in difficoltà Alex: questa parte ... ilfattoquotidiano.it

Alex Honnold scala il grattacielo Taipei 101 a mani nude. Il video dell’eccezionale impresaLo scalatore americano ha stabilito un nuovo record impiegando appena 91 minuti. L'edificio, che coi suoi 508 metri domina la capitale di Taiwan, è uno dei più alti del mondo ... msn.com

Lo statunitense Alex Honnold ha scalato in poco più di un’ora e mezza il Taipei 101 (508 metri) senza corde né imbracature. L’ascesa, trasmessa in diretta streaming su Netflix, ha tenuto il mondo con il fiato sospeso sopra Taiwan - facebook.com facebook

Senza attrezzatura di sicurezza e con solo scarpe speciali, un sacchetto di magnesite e la sua caratteristica maglietta rossa, l'alpinista americano Alex Honnold ha fatto la storia, il 25 gennaio, raggiungendo con successo la cima del Taipei 101, l'undicesimo e x.com