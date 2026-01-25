Alex Honnold scala il grattacielo Tapei 101 di 508 metri a mani nude | l’impresa da record in diretta streaming
Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata estrema, ha recentemente affrontato una sfida insolita: scalare a mani nude il Taipei 101, uno dei più alti grattacieli al mondo, con i suoi 508 metri di altezza. L’impresa, trasmessa in diretta streaming su Netflix, ha attirato l’attenzione per la sua audacia e il suo stile unico, senza l’uso di imbracature o dispositivi di sicurezza.
È stata una delle imprese più ardite della disciplina del free-solo quella compiuta da Alex Honnold. L’arrampicatore statunitense ha scalato, a mani nude e senza alcun tipo di protezione, il grattacielo Tapei 101 di Taiwan che, con i suoi 508 metri è l’undicesimo edificio più alto al mondo. Nonostante il pericolo, l’impresa è stata trasmessa in (quasi) diretta streaming su Netflix. Scala il grattacielo a mani nude Il Tapei 101 di Taiwan è chiamato così per via dei suoi 101 piani: si tratta dell’11esimo grattacielo più alto del mondo, con la vetta a 508 metri. L’edificio ha una caratteristica forma a “scatola di bambù” per via dei 64 piani centrali divisi in 8 sezioni a strapiombo culminanti in un balcone. 🔗 Leggi su Virgilio.it
