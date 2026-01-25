Alex Honnold scala il grattacielo Taipei 101 a mani nude Il video dell’eccezionale impresa

Il 25 gennaio 2026, Alex Honnold ha compiuto una scalata senza attrezzatura del Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo. In questo video si può osservare l’atleta americano affrontare la parete con abilità e determinazione, senza l’uso di corde o dispositivi di sicurezza. Questa impresa rappresenta un nuovo record e un esempio di pura abilità nel mondo dell’alpinismo verticale.

Taipei, 25 gennaio 2026 – Il celebre scalatore americano Alex Honnold ha aggiunto un nuovo, incredibile capitolo alla sua carriera completando la scalata del Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, senza l'ausilio di corde, imbracature o alcun tipo di attrezzatura di sicurezza. L'impresa, che ha visto l'atleta scalare i 508 metri dell'edificio taiwanese, è stata trasmessa in diretta mondiale su Netflix, sebbene la piattaforma avesse previsto un leggero ritardo nella trasmissione del segnale per tutelarsi nel caso in cui si fosse verificato il peggio. Il climber Alex Honnold scala il grattacielo Taipei 101 in free solo Come riportato da Bbc News, Honnold ha impiegato solo un'ora e 31 minuti per raggiungere la vetta della struttura, che con i suoi 101 piani è progettata per ricordare la forma di una canna di bambù. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: Alex Honnold scala Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, e Netflix lo trasmette in diretta; Taiwan, l'alpinista Alex Honnold scala senza sicurezza il grattacielo Taipei 101; Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei; Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata.

