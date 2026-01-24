L'Australian Open si avvicina con un ricco programma di incontri. La bielorussa Sabalenka esordisce sulla Rod Laver Arena contro Mboko, mentre lo spagnolo Alcaraz affronta Paul in un match di rilievo. In serata, si sfidano Bublik e De Minaur, quest'ultimo australiano. Le partite si possono seguire sui canali ufficiali e piattaforme online autorizzate, garantendo una copertura completa degli incontri di interesse.

Dopo il terrificante caldo di sabato 24 gennaio, e la conclusione della prima settimana di gioco dell’Australian Open 2026, è tempo di pensare agli ottavi di finale, ai migliori sedici. Scenderanno in campo, domenica 25 gennaio con una temperatura decisamente più mite (non si dovrebbe arrivare oltre i 25 gradi), la parte alta sia del tabellone maschile che del tabellone femminile. Guidate dai n.1 al mondo Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, che saranno ancora una volta protagonisti nella notte italiana. In due match che promettono spettacolo, a partire dalle 11.30 locali, senza nessun anticipo stavolta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Australian Open, programma e dove vedere le partite di Alcaraz e Sabalenka

Dove vedere in tv Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streamingDove vedere in TV Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Il secondo turno del singolare maschile agli Australian Open 2026 si disputerà mercoledì 21 gennaio a Melbourne.

Australian Open 2026, il programma del 21 gennaio: quando gioca Paolini, le altre partite, dove vederloL’Australian Open 2026 si avvicina al quarto giorno di gare, con il programma del 21 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Musetti e Darderi alle 00.30: programma di sabato; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Programma day 5: nottata con Musetti-Sonego e Maestrelli-Djokovic. Sinner alle 9:00.

Australian Open, il programma di sabato: partite e orariTre italiani in campo stanotte nel 3° turno degli Australian Open, in una giornata in cui il programma è stato anticipato a causa dell'allerta caldo. Aprono Musetti-Machac e Darderi-Khachanov alle ... sport.sky.it

Australian Open 2026, programma anticipato a Melbourne a causa del caldo: come mai Lorenzo Musetti e Luciano Darderi giocano mezz'ora prima nel day 7TENNIS, AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il day 7 rappresenta un unicum all'interno di questa edizione dello Slam, dal momento in cui vedrà il programma anticipato. eurosport.it

Chi è Eliot Spizzirri, ha origini calabresi il tennista battuto da Sinner agli Australian Open Link nei commenti - facebook.com facebook

Australian Open, gli ottavi si tingono di azzurro. sarà un derby in famiglia fra Sinner e Darderi x.com